François ROUSSEL

Bonjour

Gérant d'une société artisanale en électricité du bâtiment. Notre philosophie consiste à articuler votre projet autour de trois axes principaux:

- Bâtiment économe: l'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. Nous étudions et proposons des solutions d'économies d'énergie adaptées à votre projet.

- Bâtiment sain: Nous étudions et réalisons des installations courant fort et faible électriquement compatible avec la santé. Etudes et réalisations d'installations de ventilation double flux performantes.

- Bâtiment communiquant: Etudes et réalisations d'installations domotique



Mes compétences :

Artisan

Artisanat

Électricien

Electricité

Electricité générale

Photovoltaïque