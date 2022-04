François ROUTHE

Conseil et accompagnement dans la création d'un service de Relations Internationales dans un établissements de formation scolaire ou enseignement supérieur. En particulier pour les établissements de formation professionnalisante.

J'offre des séances de formation aux programmes européens, à la gestion de projet et des ateliers d'écriture



I am project manager in European and French Canadian mobilities. My areas of interventions are Strategic projects (KA2), mobilities of students and teachers (KA1). I am looking for partnerships in higher education , care and nursing courses, sale and retail, social work, general administration, chemistry and water treatments studies; partnerships between vocational schools and adults training schools.

I have a large number of schools in my portfolio all over France.

I can offer trainings to build International mobility projects and support / consulting in international project approche



Aide à la réalisation de mobilité enseignante et étudiante. Développement de projets stratégiques.

recherche de partenariats, Gestion de projet de mobilité au profit d'étudiants en école professionnelle secondaire, en apprentissage, d'étudiants de l'enseignement supérieur et d'étudiants adultes. Accompagnement d'établissement en démarche de projet.

Mobilités européenne et canadienne

Développeur de la mobilité dans le cadre d'Erasmus + pour Renasup et Association des Paralysés de France



Mon blog: coopmobinter.wordpress.com



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion-comptabilité

Financement de projets

Recrutement

Conduite de projet

Mobilité internationale

Formation