Bilan : Chacun des postes réalisés, l’a été en cohérence avec la politique commerciale de l’établissement dans un but de développement et de fidélisation de la clientèle. Ceci ayant permis le développement d’une capacité d’adaptation, de l’empathie et de nombreuses compétences spécifiques métiers.



Mes compétences :

commerciale

Management