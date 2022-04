Isabelle MOTTO-ROS

Après avoir passé près de 10 ans dans les secteurs de l'hôtellerie de luxe et des jeux d'argent, j'ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière pour ne pas dire lui donner du sens.



Ma curiosité, ma sensibilité pour la Nature et les Hommes m'ont dirigé vers le développement durable. Mon attirance pour ce qui est "hors norme" m'a amené vers le Groupe SOS : acteur majeur de l'économie sociale et solidaire qui agit au quotidien pour construire une société durable et solidaire .



Dynamique et Déterminée (en 2 mots DD), je mets mes compétences marketing au service d'un nouveau projet ambitieux : La Manufacture Durable, Pôle de conseil et de services en développement durable du Groupe SOS.



Mes compétences :

Business

Communication

Communication Corporate

Communication responsable

Corporate communication

Développement durable

Economie

Économie sociale

Economie sociale et solidaire

Marketing

Psychologie

réseaux sociaux

Responsable développement

RSE

Social business

Web