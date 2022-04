Julie FRANCESIO

Après l'obtention en 2001 de mon diplôme d'école de commerce (Audencia), j'ai travaillé 3 ans en tant qu'Analyste Marketing chez Citroën aux Pays-Bas, où j'étais entre autres responsable des études ainsi que du reporting. Ma fonction a peu à peu évolué vers le management de campagnes de communication, ce qui m'a permis d'évoluer par la suite au poste de "Responsable campagnes de marketing relationnel" chez Renault Belgique Luxembourg à Bruxelles. J'occupe ensuite le même poste chez Renault aux Pays-Bas, où je gère le plan de communication BTL (mailings, e-mailings, télémarketing, Imprimés Sans Adresse...) vers les clients et prospects pour les marques Renault et Dacia.

De retour en France à partir d'avril 2007, je rejoins le Club des Créateurs de Beauté en tant que Chef de promotion Belgique. En janvier 2009, je prends le poste de Chargée de marketing opérationnel dans le Groupe Lucien Barrière, où je suis notamment en charge du programme de fidélité hôtellerie et des actions de conquête et de fidélisation. En novembre 2012, nouveau challenge avec le poste de Responsable CRM au sein du Groupe Flo, où je gère le programme de fidélité des restaurants Hippopotamus.



Mes compétences :

Automobile

Emailings

GRC

Hôtellerie

Microsoft CRM

Néerlandais

Neolane

Adobe Campaign