François ROUVIER

Je dirige le programme MOBILIZ depuis janvier 2011 après 23 années chez Michelin puis Renault à exercer des responsabilités commerciales et marketing en France et à l’étranger.

Le rôle d’une entreprise est de créer de la valeur mais aussi de la partager, pour créer de la richesse, sans créer plus de pauvreté. Après 23 années pendant lesquelles j'ai travaillé activement pour créer de la valeur, je mets mon énergie, ma determination, ma créativité au service d'un programme qui vise à créer de la richesse sociale.

Avec mon équipe, mais aussi avec tous es salariés de Renault qui nous soutiennent et s'impliquent avec nous, nous développons des actions d'innovation sociale inspirées du "social business" ; nous proposons des offres de mobilité inclusive, permettant aux plus fragiles de conserver ou de trouver un emploi : création d'un réseau de garages solidaires, création et gestion d'un fonds d'investissement solidaire (Mobiliz Invest), développement de projets de commerce équitable en Inde.

Le développement durable est l'affaire de tous : si chacun apporte sa part, ensemble nous saurons relever les défis écologiques et sociaux de notre monde.





Mes compétences :

Management

Développement commercial

Développement durable