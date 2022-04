François SABARDEIL

Une carrière complète au contact d’établissements de santé. Cadre commercial dans le secteur hospitalier puis directeur d’Ehpad depuis plus de 10 ans, structures privées, associatives et publiques, également évaluateur externe des organisations de l’économie sociale. Pilotage de l’évaluation interne et de la démarche qualité, élaboration du projet d’établissement, ouverture d’établissement, suivi de travaux de rénovation et transfert des résidents, suivi de la sous-traitance hôtelière, des normes d’hygiène et sécurité, des bonnes pratiques professionnelles de soins, communication interne et auprès des partenaires.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Contrôle soins

Normes d'hygiène

Pilotage et élaboration des projets d'établissemen

Suivi de chantiers

Aptitudes relationnelles

Gestion de projets

Création acceuil de jour

Ouverture d'un EHPAD

Gestion administrative

Démarche qualité

Management pluridisciplinaire