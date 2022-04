François SALÉ

Présente dans plus de dix pays, notre entreprise est innovante et en pleine croissance.



Nous fabriquons, développons, installons et entretenons des robots de stockage entièrement automatisés.

Fondée en 2006 par Daniel Gollmann et Iwan Zwick, la société a reçu différents prix dont, l'innovation et l´entreprise start-up.



Mes missions sont :

Intervention du montage, au réglage et à la maintenance des robots auprès de nos pharmacies robotisées.

J'assure le contrôle périodique des installations, coordonne les travaux et supervise le suivi du petit entretien et de la gestion des pannes.



J'accompagne nos futurs clients dans leur projet de robotisation et lors de leur formation.



Mes compétences :

Conception

Robot

Automatisme

Maintenance

Robotique

Technicien

Réalisation

Soudure

Soudage

Électrotechnique

Câblage