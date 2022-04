François SALHORGNE

Avec plus de 20 ans d'expérience, ma sensibilité aux problématiques complexes dans les environnements Microsoft et Linux m'amène aujourd'hui à concevoir pour la société CIS Valley les architectures techniques systèmes et réseaux de nos clients et futurs clients. Je pilote également de nombreux déploiements Infogérance ou Intégration.

Passionné d'informatique, je suis disponible et rigoureux. Je travaille toujours dans l'optique de fidéliser et de satisfaire les clients restant à l'écoute permanente du marché et de ses besoins.



Mes compétences :

Architecte

Chef de projet

MCSE

Systèmes et réseaux

Gestion de projet

Architecture

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows XP

Microsoft Exchange 2003

Microsoft Internet Information Server

Lotus Notes/Domino

IBM AS400 Hardware

Cisco Switches/Routers

Active Directory

VPN

UNIX

TCP/IP

Microsoft SQL Server

Linux Red Hat

LAN/WAN

Customer Relationship Management

Citrix XenApp

Cisco Pix Firewall

Audit

Apache WEB Server

PRINCE 2

ITIL Foundation V3

Avant vente

Cloud computing

Intégration

Virtualisation