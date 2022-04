Responsable projets depuis 8 ans dans une société de fabrication de machines de contrôle d'accès pour les secteurs tertiaires (immeubles de bureau, banques, ...) et pour le transport public (métro, train, ...).

Étude et conception de la partie mécanique (tôlerie, mécano soudée etc...)

Conception mécanique 3D sur solidworks (mise en plan, consultations fournisseurs, ...).



Mes compétences :

SolidWorks

Management

Gestion de projet

CAO

Mécanique

Autocad