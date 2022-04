François SANCHEZ

Mon expérience de chef d’entrepôt durant ces dernières années m'a permis d’acquérir une bonne méthodologie pour gérer tant le matériel que le personnel et à être prompt à prendre les décisions qui s'imposent . je sais manager et motiver une équipe pour travailler dans les meilleures conditions.Rigueur , esprit d ‘équipe et communication sont les trois préceptes que j’applique au quotidien.



Mes compétences :

Gestion de personnel

Management

Transport

Transport management