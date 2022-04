François SANTIAGO

Né le 2/05/1990, je suis actuellement étudiant en BTS Services Infomatiques aux Organisations (SIO) en option Réseau au lycée technique Marie Curie à Marseille. Ce BTS consiste à la mise en place de services informatiques en tant que salarié au sein des organisations (entreprises, administrations, etc…).



Passionné de l'informatique, je pratique cette activité depuis l'âge de 7 ans.

J'ai choisi cette formation car je souhaiterais m'orienter dans le domaine de l'informatique, avec projet de devenir Technicien de maintenance en Informatique, ou Hotliner.



Je recherche une société pour un stage à partir du 14 mai au 22 juin pour une formation plus approfondie dans ce domaine , et si possible avoir des expériences professionnels en dehors du cursus scolaire .



Mes compétences :

Anglais

Espagnol

Espagnol courant

Informatique

Internet

Linux

Mac

Mac OSX

Maintenance

Microsoft Windows 7

OSX

Système D'exploitation

Système d'exploitation Windows

Système d’exploitation

Tableur

Traitement de texte

VBA