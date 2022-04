François SANTIAGO

La société Sud 07 Extincteur est spécialisée dans la vente, installation et maintenance des tous matériels incendie.



Sapeur pompier volontaire depuis 1995, Fort d'une expérience de 6 ans dans la sécurité incendie Hospitalière. Titulaire du certificat agent vérificateur appareils extincteurs. Je me suis spécialisé dans le domaine de la prévention et incendie.



Nos services s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels, auprès des collectivités, petits établissements recevant du public, hôtels restaurants, snack, magasins ou tout autre...



Notre domaine de compétence:

-Installation & maintenance extincteurs toutes gammes

-Signalisation incendie: panneau de consigne, plan évacuation, signalisation spécifique

-Alarme incendie type 4 (possibilité d'interconnexion radio entre le déclencheur manuel)

-Détection incendie: détecteur avertisseur autonome de fumée, détecteur co²(conventionnel ou adressable possibilité d'interconnexion radio)

-Désenfumage: volets, clapets coupe feu, portes coupe feu

-Bloc lumineux de secours: BAES, anti panique

-1er secours: défibrillateur automatique, boite de secours

-Formations incendie, SST...



Plus d'info sur: sud07extincteur.e-monsite.com



Mes compétences :

Protection incendie

Sécurité incendie