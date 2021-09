Couratin HÉLÈNE

Je propose des soins en magnétisme sur Uzès (Gard) en tant que profession libérale ainsi que des ateliers et des formations en vue de stimuler les capacités d'autoguérison.



J'ai découvert mes capacités à aider les gens par le magnétisme en 2016. J'ai ensuite suivi une formation par La Société Française de Magnétisme. J'ai commencé à pratiquer, avec de très bons résultats dès les premières consultations.



Je me suis également formée en géobiologie de l'habitat en 2018, ce qui m'a permis de comprendre que le lieu de vie (et de travail) a une influence sur la santé.



Ceci après plus de 30 d'expérience en informatique et internet, expérience acquise principalement en Société de Services Informatiques, puis à mon propre compte depuis 2007.



Mes compétences :

Soins par le magnétisme

Géobiologie de l'habitat

Conception pédagogique

Animation de formation

Conduite de projets

Animation d'équipes

Gestion de projet

Accompagnement au changement