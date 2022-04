François SARAZIN

Après deux ans en Amérique centrale chez Habitat For Humanity comme Chargé de Communication Internationale, je perfectionne mes compétences quotidiennement et évolue au rythme du monde.Trilingue, de nature curieux j'adore voyager et je forge ma personnalité au contact des liens sociaux qui m'entoure ici et ailleurs.



La communication et le Marketing sont mes domaines de compétences. Je souhaite élargir mon expérience au poste de Chargé de Communication et continuer de professionnaliser mon expérience sur ce poste.



Mes compétences :

Vente

Commerce international

Marketing direct

Rédaction de contenus

Design graphique

User interface design

Marketing opérationnel

Communication online

Community management

Marketing stratégique

Stratégie de communication