François SARDOU

Capacité à concevoir et conduire de bout en bout une stratégie de communication intégrant la maîtrise des NTIC.



Stratégie de communication : relation presse, organisation d'événements, communication de crise, communication interne, campagnes d'information, techniques d'enquête...



Maîtrise des nouveaux médias : gestion de projet multimédia, création de site...



Anglais bilingue, notions d'Allemand et d'Espagnol



· Ecriture journalistique, écriture on line

· Réalisation de magazines papier et on line (maîtrise de logiciels - Quark XPress...-)

· Web-vidéo (réalisation et mise en ligne de séquences vidéo avec images et son)

· Connaissance des médias, des nouvelles technologies

· Création de sites Internet

· Recherche d'information

· Mise en forme et diffusion de l'information, veille stratégique et intelligence économique

· Maîtrise des stratégies de communication

· Gestion et conduite d'un projet dans le domaine de l'information ou de la communication

· Connaissance de l'entreprise, du marketing

· Information scientifique, information économique et financière



Mes compétences :

Automobile

Communication

communication presse

Journalisme

Médias

Microsoft Technologies

Nouveaux médias

Nouvelles technologies

NTIC

NTIC Nouvelles Technologies de l'Information

Presse