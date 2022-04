François SECHERESSE

C.M.S innove en proposant du coaching traduction.

C.M.S c’est la garantie de faire mieux pour moins cher.





Fort de mon expérience de 35 ans dans la traduction, je propose aujourd'hui de conseiller les grands groupes et grandes institutions en vue d'optimiser l'organisation de leur activité traduction.

J'aime mettre en place des procédures et/ou des outils qui génèrent une qualité accrue et des budgets mieux maîtrisés.



IMPORTANT : le fait que vous disposiez déjà d’un prestataire « traductions » ne s’oppose donc nullement à une intervention de notre part, bien au contraire.



Mes compétences :

Interprétariat

Audit traduction

Coaching et formation

Conseils en organisation

Communication Multilingue