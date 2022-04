Francois SEMPERE

Depuis 6 générations nous proposons une qualité de service de revêtement de sol.

Venu d’Italie pour travailler en France Ezio Di Michiel a créé l’entreprise il y a maintenant 47ans et a formé son petits fils qui est aujourd’hui a la tête de l’entreprise pour vous proposer tout le savoir faire d'antan remis aux goûts du jour. C’est ainsi que nous donnons la possibilité de réaliser des travaux de carrelage et mosaïques avec des finitions qui n’ont plus a faire leurs preuves.



Aujourd’hui Sempéré Di Michiel Carrelage propose tous travaux de pose de carrelages, agrandissement de terrasse ,

Qu’il s’agisse de projets particuliers ou professionnels, du classique au contemporain nous pouvons satisfaire toutes vos attentes.