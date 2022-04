François SERMIER

Je suis travailleur indépendant. J'enseigne en formation continue et je réalise des missions de conseil et d'expertise.



Mon domaine d'intervention couvre les activités de production :

- suivi statistique de la production de biens et services,

- mise en place de tableau de bord,

- production de données (utilisation de bases de données à des fins de suivi statistique)



Une (grande) partie de ses activités sont réalisables (et réalisées) en utilisant Excel, par exemple comme requêteur sur des grandes bases de données. Je maîtrise Excel tant en utilisateur avancé de la feuille de calcul qu'en développeur d'applications.



Par ailleurs, je suis membre de l'association Pénombre qui s'intéresse à l'usage du nombre dans le débat public (cf.Array)



Mes compétences :

Tableau de bord

Qualité des données

Statistique

Excel

Formation

Consultant

Formateur