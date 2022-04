François SEVER

Auto-entrepreneur depuis octobre 2009



Plus de 40 années d'expèrience dans le bâtiment en tous corps d'état en maitrise d'oeuvre, en OPC et en sécurité et protection de la santé sur les chantiers.



Je travaille pour les administrations et les professionnels en OPC et SPS.



Pour les pârticuliers, je peux leur faire la Maîtrise d'Oeuvre. De la recherche des entreprises, jusqu'à la réception, avec suivi du chantier



Je travaille de préfèrence sur les Cotes d'Armor, mais j'étudie toutes propositions sur la Bretagne et autres régions.



N'hésitez pas à me contacter quelque soit votre problème sur un chantier.



Mon N° de Telèphone: 02 96 43 51 91 - 06 95 66 75 06



Mon mail: francois.sever@wanadoo.fr





A bientôt



Mes compétences :

BTP

Ingénierie

Bâtiment

Gestion de projet

Construction

Microsoft Word

Microsoft Excel