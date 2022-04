François SEZNEC

Suivi (technique et fonctionnelle) de projets informatiques dans le domaine des comptabilités (comptabilités, états financiers, consolidation, immobilisations)

- 1989 à 2004, chef de projet puis directeur de projet chez un éditeur de logiciels sur le développement de progiciels comptables, de comptabilité, de gestion des immobilisations, d'états financiers et de consolidation

- 2005 à 2008, projet de refonte en technologie XML d'un système comptable auxiliaire COBOL

- 2008 à 2012, suivi des états de clôture mensuelle comptable, suivi des anomalies système back office et interfaces SAP FI



Mes compétences :

ACESS

Consolidation

delphi

États financiers

EXPERT COMPTABLE

Immobilisations

Interfaces

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Oracle

Oracle SQL

SAP

SAP FI