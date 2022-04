Elhaik FRANCK

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Après un parcours significatif en tant qu'ingénieur commercial, directeur d'agences, agent général, j'ai créé Tandem Formations en 2011, organisme de formations continues spécialisé dans la formation en efficacité commerciale, management opérationnelle, gestion du stress.

Je forme, coach et accompagne sur le terrain:

• Des entrepreneurs, souvent de profils techniques, motivés pour acquérir une démarche commerciale de qualité leurs permettant de développer le C.A et faire face à un marché concurrentiel.

• Des équipes commerciales conscientes qu'avec davantage de maîtrise en techniques de vente, elles gagnent en efficacité (panier moyen, transformation prospect/client, relationnel).

• Des « nouveaux managers » qui par leur évolution de carrière font face à un nouveau métier, le management des équipes.



En tandem ou par petit groupe,je vous propose d'évoluer par la pratique (simulations sur les affaires en cours, vidéos, terrain). L'objectif est que vous soyez opérationnel en fin de formation par la mise en place d'outils nécessaires à votre activité. Je m'adapte en terme de contenu, d’objectif, de planning (session par 1/2 journées)



J'interviens aussi en marque blanche pour des organismes de formations continues.



Les formations que j'anime sont déductibles de votre budget formation alloué par l'organisme collecteur, aussi votre entreprise ne supporte pas le coût de la prestation. Et quand bien même, le retour sur investissement est immédiat.



A Plaisir d'échanger avec vous,



Bien cordialement



Franck ELHAIK

f.elhaik@tandem-formations.com

www.tandem-formations.com

06 13 82 72 71



Mes compétences :

Accompagnement

BtoB

Coach

Commercial

Communication

Conseil

DIF

Formation

Formation vente

Management

Motivation

Organisme de formation

Performance

Techniques de vente

Training

Vente