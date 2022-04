Créée en 2012, Le Chemin des Créateurs, agence de communication pour enseignes, réalise tous types de supports, essentiellement à partir de témoignages : manuel opératoire moderne, newsletters internes et externes, site Internet pour candidats à la franchise et à destination de l'environnement économique, livres, Intranet...



Depuis 2006, son dirigeant-fondateur, François Simoneschi, a réalisé 1200+ longs entretiens (1 à 2 heures) avec 900+ acteurs de la franchise (franchiseurs, experts, institutionnels...), dont 200+ franchisés.



En tant qu’auteur-journaliste, il a écrit plusieurs ouvrages et encyclopédies sur la franchise et a travaillé pour 4 des 5 médias majeurs du domaine : Les Echos, L’Express, Toute la Franchise et L’Observatoire de la Franchise.



