Francois SIVOT

Je suis le directeur de la société Vergy originellement spécialisée dans la commercialisation de mobilier professionnel (bureaux, hôtels, restaurants). Depuis quelques mois j'ai également le plaisir de représenter les systèmes d'aspiration centralisée dédiés aux grandes infrastructures DISAN.

Je suis à la recherche de contactes me permettant de vendre notre mobilier très contemporain et aussi d'installer la technologie de DISAN dont vous trouverez plus de détails dans le descriptif de "Ma Société".

J'apprécie particulièrement les bonnes relations que je lie avec mes clients ainsi que l'exigence technique et esthétique des projets dont je fais la promotion.

Je suis issu d'une formation commerciale de l'ESC Dijon. Je vis à Londres où ma société se trouve ainsi qu'une grande partie de mes clients. La localisation au RU qui me donne une vision internationale des affaires.



Mes compétences :

Ameublement

Bâtiment

Design

Haute qualité environnementale

Hotel

HQE

Mobilier contemporain

Qualité

Qualité environnementale

restaurant

Second oeuvre