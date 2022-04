François SIZAIRE

J'ai travaillé plusieurs années au sein du département de l’urbanisation et des services transverses pour la grande distribution, dans le cadre de la mise en œuvre du référentiel de données.



Cette expérience, par sa double transversalité métier et applicative, m'incite à poursuivre ma carrière dans les fonctions d'architecture d'entreprise. Mon expérience de modélisation de données et mes compétences sont des atouts pour réussir dans les missions de l'urbaniste.



Spécialités

Architecture d'entreprise, urbanisation de SI

Modélisation des données, Modélisation de processus

Formats d’échange, format pivot, flux, gouvernance de données

Ecoute, Communication, Analyse, Abstraction et Synthèse

Grande distribution, métiers centrale d'achat



Mes compétences :

Data Manager

TOGAF

MDM

Grande distribution