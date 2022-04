François SKURA

Bonjour a tous je me présente je m'appel François j'ai 27 ans et suis a la recherche d'un stage en tant que menuisier aluminium dans la région Rhône alpes et plus particulièrement dans la Haute savoie .

Je suis actuellement militaire et souhaite mes reconvertir dans ce secteur d'activité

J aimerai créer des contact pour pouvoir effectuer des enquête terrain pour pouvoir valider mon projet.

Merci d'avance pour tous types de renseignement et contact .