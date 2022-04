François SNOECK

Master de Management en cours à l’EM Normandie (filière en alternance), actuellement niveau bac+5, volonté de s’investir dans une entreprise en environnement international  Compétences linguistiques : français, anglais, espagnol, chinois  Expérience significative en réalisation d’études de marché, en gestion de projets et en analyse stratégique  Capacités de synthèse démontrées, esprit d’initiative, volontaire et dynamique ; excellent relationnel ; culture orientée résultats et sens des priorités