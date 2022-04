François SOMMÉ

Contractuel (CDI) au grade d'Attaché Principal), je suis, depuis avril 2011, Chargé de mission au sein de la Direction de l'Education du Conseil Général de Seine-et-Marne. Jusqu'à la fin 2010, j'étais Chef du Service Action Educative.



Spécialiste de la direction de centres de formation, d'entreprises culturelles et d'organismes de représentation professionnelle, j'avais, en 2007, fait un grand saut dans le secteur de la Fonction Publique Territoriale. Après avoir longtemps tourné autour du secteru parapublic, il était temps d'y voir un peu plus clair de l'intérieur.



Concilier les impératifs d'une gestion efficace avec les engagements liés à l'intérêt général, établir des ponts (plutôt que construire des murs) entre les intérêts du privé et ceux du public, tels sont mes objectifs professionnels.

Expérience de plus de 30 ans dans le secteur privé /para-public: domaines éducatif, culturel et social



Mes compétences :

Éducation

Art

Édition

Culture

Management