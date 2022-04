François ROELS

DSI depuis 2009, un background de 25 ans en développement et infrastructure informatique, une expérience au sein de grands groupes et de PME, je conduis la stratégie IT de l'entreprise et en accompagne les projets métiers, en dirige les équipes techniques et en organise et optimise le fonctionnement.



Mes apports : le développement et la mise en cohérence des produits IT de l'entreprise, une bonne connaissance du web (10 ans d'expérience), une expérience de la mise en oeuvre de Scrum au sein d'équipes pluri-disciplinaires et de plans de continuité d'activité (PCA) multi-sites, le développement du capital humain.



Mon paradigme : faire simple, faire bien et faire que chacun y trouve raison de s'impliquer.



Mes compétences :

ITIL

Gestion du changement

Open source

Information Technology

Business development

Internet

Direction des systèmes d'information

Management

Virtualisation

PCA/PRA