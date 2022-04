François SOPIN

Consultant Sécurité des Systèmes d'Informations, 8 ans+ d'expérience, intervient auprès de clients Grands Comptes mais aussi PME, sur des prestations comme l'intégration, l'architecture, ou l'audit.



Je participe aux démarches commerciales et d'avant-vente de la société.



Je suis également membre actif du CLUSIR Aquitaine (www.clusir-aquitaine.fr) et formateur en Réseaux et SSI ( > 600 heures de cours, techniques ou management, certains sont dispensés en Anglais).



Certifié CISSP depuis juin 2012 (#408937), ISO 27001 Implementeur, ISO 27005 Risk Manager, GIAC Pentester (GPEN), ITILv3 Foundation, Cisco, CheckPoint, StormShield et expertise sur le matériel réseau HP, les solutions F5 (LTM/GTM/APM) et Fortinet.



Mes compétences :

Analyse de risques

Architecture informatique

Pentest

Conseil

Cissp

Intégration

Formateur

Sécurité