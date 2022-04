Francois SORBA

Expert indépendant en ingénierie du développement local,

je travaille depuis 17 ans dans le domaine du développement de structures étatiques et non étatiques pour construire une régulation concertée du développement humain et sociétal.

Au sein d'un réseau international et auprès de cabinets d'études, je développe dans le cadre d'une démarche participative des logiques de prise de décision et de responsabilités pour renforcer la bonne gouvernance et la citoyenneté.

Cadre d'interface des secteurs public et privé entre le niveau décisionnel et le niveau terrain, j'accompagne les politiques et stratégies liées au développement local et territorial des organisations de la société civile pour mettre en oeuvre des alternatives innovantes au niveau du terrain.





Mes compétences :

Relations publiques

Gestion Finance Comptabilité

Management d'équipe

Ingénierie de la formation

Médiation

Méthodologie de projets

Développement local