François SPIRE

SAVOIR-FAIRE

- Respect des engagements et contraintes clients : respect du planning, des contraintes budgétaires et techniques

- Capacité à gérer de nombreux projets en parallèle

- Esprit d’analyse et de synthèse

- Ecoute, dynamisme et force de conviction

- Adaptation à divers univers professionnels

- Créatif, concepteur visuel, direction artistique

- Maîtrise de la chaine graphique et des processus de développement Internet, et maîtrise des règles typographiques



Mes compétences :

PME

Publicité

Communication

Arts graphiques

Direction artistique

Internet

Créativité

Réseau

Gestion de projet

Rédaction

Community management

Réseaux sociaux

Marketing