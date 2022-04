François SUBRENAT

MA VISION

L’émergence de nouvelles technologies digitales (Intelligence Artificielle, Internet des Objets, …) est une opportunité d’accompagner les (r)évolutions des entreprises et des métiers. La réflexion autour de l'"Uberisation" n'était qu'un début et les Systèmes d'Information sont au coeur de ces transformations.



MON EXPERIENCE

20 ans d’expérience de pilotage stratégique et opérationnel de l’informatique et de la gouvernance dans de grands groupes et leurs filiales (LMVH, Carrefour, Richemont, Crédit Lyonnais) et dans la fonction publique :

- Management d'équipes multiculturelles réparties mondialement,

- Conduite de projets complexes (déploiement/fusion de systèmes, mise en place de progiciels dont SAP) et internationaux en Europe, Amériques du Nord, Asie-Pacifique (dont Chine et Japon) et DOM,

- Expertise dans les process de Supply Chain Management, de Production, du Retail et de la Finance,

- Externalisation globale d’activités et gestion de partenariats avec les fournisseurs.



Mes compétences :

Luxe

Logistique

ITIL

Conduite du changement

IT Strategy

SAP

Gestion de la production

Gestion de projet

Supply Chain Management

ERP

Retail

Finance