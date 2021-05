Mes compétences majeures : management d'activité BtoB, croissance, performance et rentabilité sur les marchés techniques exigeants de l’agro-alimentaire et autres métiers du vivant, ce en environnement international.



J’ai diversifié mon expérience technico-commerciale dans les secteurs suivants : ingrédients alimentaires, fruits et céréales transformés, hygiène et nettoyage industrielle, emballage, prestations Inspection-Contrôle-Analyse-Audit-Certification (services tierce-partie).



Trois réalisations notables dans ma carrière :

- Déploiement d’une filiale commerciale en Allemagne (nettoyage & hygiène / HYPRED - ROULLIER)

- Lancement d’un business Food Service d'ingrédient alimentaire (projet topping McDonald's Europe / AGRANA Fruit)

- Défense des marchés au Maroc et autres Pays Tiers (Inspection négoce agricole / SGS Agri Food).



Ingénieur agronome avec expérience commerciale & marketing BtoB, je m’appuie sur mes compétences de diagnostic des marchés, de négociation avec les clients grands comptes comme mes capacités à piloter une équipe pluridisciplinaire pour piloter les projets d’ajustement de l’offre Produit & Service ou de développement.



Je porte un grand intérêt aux problématiques suivantes : contrôle qualité et traçabilité dans la chaîne logistique alimentaire, sécurité alimentaire et nutrition, développement durable dans les filières agro-alimentaire, bio-économie.



Un défi commercial et technique à relever sur un marché B2B international en agroalimentaire ou autre secteur du vivant ?

Discutons en afin d'identifier des perspectives de collaboration…



Jean-Marc Estavoyer

estavoyerjm@gmail.com



Mes compétences :

Développement commercial

Stratégie commerciale

Management de projet

Management commercial

Technico commercial

International

Inspection, analyse, certification

Ingredient alimentaires

Business to Business ( B to B )

Agroalimentaire