Sylvain RIVIERE

Responsable Développement Durable du groupe Agrana Fruit, j'anime et implemente l'approche Sustainability du Groupe à travers les sites de production répartis dans 25 pays sur tous les continents.

Référent du Groupe en matière de RSE, j'ai notamment en charge : le reporting et le calcul d'empreinte carbone, le management fonctionnel du réseau Développement Durable, la communication interne et externe, et les principaux projets opérationnels (efficacité énergétiques, sustainable sourcing / agriculture responsable).



Au préalable:



Ingénieur Juriste en Environnement de formation, completé d'un Master en Management du Développement Durable, j'ai abordé l'ensemble des thématiques de ce secteur avec une forte application à l'entreprise.

= > Triple compétence Techniques / Management / Juridique.



Grâce à ce double cursus et à mon mémoire de spécialisation sur les véhicules propres au sein de la SNCF, j'ai eu l'opportunité d'intégrer la Direction de la Recherche de GDF SUEZ.

J'y fus en charge du Reporting environnemental, avec notamment l'élargissement du périmètre des émissions indirectes de gaz à effet de serre et la fusion des deux reportings GDF et SUEZ en 2008.



Mes compétences :

Bilan carbone

Développement durable

QSE

Environnement

Reporting

Norme HSE

Veille

Audit RSE

ISO 14001 Standard

Profil international

Analyses de cycle de vie (eau, carbone, etc.)