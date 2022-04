François SUCHON

Depuis maintenant 12 ans a sein de la société KIS, entreprise à taille humaine et bras industriel du groupe Photo-Me, j'ai eu la chance d'évoluer dans un milieu ouvert,mais exigeant.



Depuis mes début au service après vente France, puis les achats en passant par la logistique, c'est désormais au sein de la R&D que se poursuit ma route.

Les différents challenges d'un parcours atypique ont forgés des compétences centrées sur la satisfaction clients externes aussi bien qu'internes.

La logistique m'a permis d'y ajouter la rigueur et la fermeté de la gestion d'un stock déporté aux États Unis (2m$), ainsi que la gestion d'un sous traitant de reconditionnement (330k$/an)

Les achats, par une transversalité ventes, production et appros, ont fait polir la diplomatie, et savoir s'intégrer dans une équipe élargie aux horizons multiples.



Les nouveaux défis que KIS me proposent sont désormais au bureau d'études, au coeur des innovations du groupe, en tant qu'acheteur prototypes et responsable support technique du groupe Photo-Me



Marié et heureux papa de 3 enfants, j'ai aussi auto-construit notre maison, mais avec le bon sens de laisser le gros oeuvre a des professionnels.



Mes compétences :

Charisme

Diplomatie

Ecoute

Esprit d'équipe

Improvisation

Rigueur

Satisfaction clients

Sens de l'écoute

