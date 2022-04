François TAMALET

Sculpteur depuis toujours , mon expérience avec le bois m à permis d apprendre et développer des projets de mobilier complexes , reconnus par le public nantais et des architectes de la region. Fabrication et conception , invention et réalisation de prototypes .

" le meuble sculpture dans l espace " à toujours sous tendu ma démarche.

1 er prix sur Nantes en 1985 et Exposition parisienne au Grand Palais lors du SAD de 1986.



Des réalisations de stand muséographie pour l agence TÉTRAC: au grand palais " le SIME" , à Clisson château de la Garenne Le mot " retour d italie" , à Nantes chapelle de l oratoire, "les manuscrits de Jules Verne".



Artiste: ma sculpture questionne l humain dans l espace avec ses équilibres et ses déséquilibres ,

La sculpture sur bois à laissé place au plâtre et au bronze et l utilisation de la terre comme un moyen

( la connaissance du moulage plâtre permettant la transcription du modelé et la pertinence de

" l'écriture" ainsi nommé dans le jargon artistique .

Version sculpture et enseignement , 10 années de cours libres et cours avec modèle vivant m ont fait accompagner pas moins de 35 élèves plus stagiaires avec : " la terre comme moyen"

Pour moi une aventure entre terre , plâtre et bronze

Du dessin bien sûr et de la photographie.



J ai depuis peu investi un nouveau lieu propice à la réalisation de sculptures monumentales ouvert à la demande des architectes , paysagiste , entreprises et particuliers qui souhaitent la réalisation de ce type d oeuvres .

Bronzes , résines ...Selon projets et budgets

Mon site: sculpture - nantes.fr

Bonne visite



NB , n' hésitez pas à me solliciter pour toute étude ou prestations de ce type.

Cdt



