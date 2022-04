François TASSY

Je suis actuellement en formation à l'ESN de Normandie (Alençon), titre CSIA (Chargé de projets en systèmes informatiques appliqués, spécialité dématérialisation) en alternance chez Matfer Industrie.



Formation SI/Gestion de projet en 2013/2014 (LP Systèmes d'Informations Intégrés et Communication à l'IUT de Tarbes) ;

formation documentaire orientée entreprise (DUT GIDO) de 2011 à 2013.



→ Formation en documentation d'entreprise,.

→ Connaissances en web : CMS (Wordpress, Joomla!, Spip), HTML5, CSS, notions en PHP.

→ Formation sur SAP modules Ventes, achats, stocks, administration.

→ Formation sur SAP Business Object.

→ Formation sur SAP Business One.





Mes diverses expériences dans l'animation m'ont permis d'être à l'aise avec tout type de public, et d'être force de proposition pour dynamiser un groupe.



Je suis actuellement chargé de mettre en place un système GEIDE/BPM chez Matfer Industrie, en collaboration avec les services informatique et qualité notamment.



Mes compétences :

Recherche documentaire

Veille stratégique

Germaniste

Paramétrage ERP

Gestion documentaire

Paramétrage CMS

Microsoft Project

VBA

GED

Oracle

SAP

SAP business Object

Crystal Report

Esprit d'équipe

Sportif

SQL

Maarch RM

Maarch Courrier

Docuware