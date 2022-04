François TECHER

J'aime relever des chalenges, dans le cadre de mes activités. Je suis en éveil technologique permanent et très curieux du monde qui m'entoure. Cadre enseignant en logistique et transport je réponds à des demandes diverses de mes clients et des conseillers du groupe d’'ile de France.

Mon sens de la cohésion et du leadership m'ont permis d'obtenir d'excellents résultats en veillant toujours au cadre règlementaire.

Je suis reconnu comme un élément essentiel de l'organisation en place par mes facultés d’empathie avec mes interlocuteurs et mon dynamisme.

Référent en logistique d'entreprise me permet de faire aboutir beaucoup de projets grâce à la confiance installée pendant ces 28 années d'expériences cumulées.



Mes compétences :

Logistique

Management

Management qualité

Qualité

Sécurité