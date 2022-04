François THÉRET

Après avoir débuté dans le Master Data Management, François a su très vite s’adapter et appréhender les problématiques techniques et enjeux métiers au sein des projets.



Aujourd’hui, il a élargi ses connaissances dans l’informatique décisionnelle notamment grâce à la mission au Crédit Agricole Nord de France, qui lui a permis de monter en compétences sur l’outil de restitution de données Business Objects au sein d’un datawarehouse bancaire complexe.

François est rapidement autonome, et sait prendre le recul nécessaire dans son travail pour produire des livrables de qualités.



Mes compétences :

Master Data Mangement

ODI

Analyse Merise

Modélisation Décisionnelle

SAP Business objects

QlikView

Talend Open Studio

SQL