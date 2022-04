François THERMEAU

Radiesthésie Médicale ?



​La Radiesthésie Médicale , permet par l’utilisation du pendule, ainsi que de planches anatomiques et/ou cadrans, de déceler chez le malade la cause de son infection, maladie, tumeurs et autres problèmes à l’état latent ou en période d’incubation.



Grâce à la radiesthésie médicale et à la technique de syntonisation par exemple les remèdes, médicaments...., deviennent efficaces pour la guérison du malade, en effet pour qu’il y ait guérison, il faut qu’il ait harmonisation entre l’organe malade et la médication envisagée.



La radiesthésie médicale permet de détecter par exemple:



Bronchite ,œdème, cancer, tumeurs maligne ou non, tension artérielle....



Le radiesthésiste médical est si je puis dire un assistant médicale précieux, n’hésitez pas à le consulter , même pour un supposer simple rhume



Mes coordonnées: 12, rue Sainte Catherine des loges #85200 #Fontenay le comte tel: 07.69.77.52.29



En aucun cas, vous ne devez interrompre le traitement médical sans l'accord de votre médecin ou du vétérinaire!



Mes compétences :

Carriste 1 et 5

Radiesthésiste /Magnétiseur