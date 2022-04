François THERY

FTProjects est une société de production audio visuelle : documentaires,films institutionnels,pub,films pour le web.



FTProjects propose également une formation « Faire de sa voix un atout et valoriser sa communication».

Après avoir mis mon expérience au service de personnalités reconnues (Journalistes télé - comédiens) je souhaite aujourd’hui transmettre mes connaissances à toute personne ayant à prendre la parole en public et souhaitant faire de sa voix un atout de communication.

Grâce à cette formation vous découvrirez le potentiel de votre voix pour des effets directs sur vos qualités professionnelles.

A travers des exercices progressifs, vous apprendrez à l'apprivoiser, à la moduler puis à lui donner une intention plus conforme à vos idées.



Pour me contacter :

francois@ftprojects.fr



Mes compétences :

Formation

Ingénieur du son

Réalisateur

Violoniste