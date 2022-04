François THÉVENON

Étudiant le goût et la gastronomie depuis plus de 20 ans, mon expérience est passée par de nombreux domaines de la restauration (bar de théâtre, cuisine événementielle en plein air, brasserie, cantine pour le cinéma,...) ainsi que quelques cours et conférences sur la diététique et la cuisine des végétaux.



Mes expériences en agriculture biologique, botanique et mycologie m'ont permis d'étendre encore mes connaissances de tout ce qui peut toucher à l'alimentation végétale, à tous les niveaux et sur tous les aspects. J'ai une bonne connaissance de toutes les étapes, de la graine jusqu'à l'assiette, pour les plantes cultivées aussi bien que pour les sauvages.



J'anime des stages et formations de cuisine végétale, avec prise en compte éventuelle de diverses restrictions alimentaires, ainsi que des promenades et ateliers de découverte des plantes sauvages comestibles.



contact : gastronomie.vegetale_AT_gmail.com



Mes compétences :

Cuisine

Diététique

Gastronomie

Conseil

Botanique

Mycologie