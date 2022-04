François THOMAS-TROPHIME

Après cinq années très enrichissantes au sein de la société SUZUKI France département moto, me voici lancé dans une grande et belle aventure !

Depuis avril 2012, j'ai rejoint l'équipe GOVECS pour assurer le développement commercial de cette marque en France.

Il s'agit d'un constructeur allemand de scooters électriques jusqu'ici inconnu en France.

Les solutions techniques proposées ainsi que la qualité générale de fabrication sont inédites et particulièrement intéressantes.

Pour répondre à un besoin de mobilité, les scooters GOVECS se posent comme une vraie alternative crédible au scooter thermique traditionnel.

La mobilité électrique ne relève plus de la science fiction, il s'agit désormais d'une réalité et c'est pour moi un formidable défi que de participer à son développement.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Distribution

Commercial