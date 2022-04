Francois THOMASSON

Mon entrée dans la vie professionnelle a débuté en juillet 2004 suite à l'obtention de mon BTS CPI au lycée St GABRIEL.

Ma première expérience fut en tant que prestataire de services dans le dessin industriel en réalisant plusieurs missions de courte durée entre juillet 2004 et février 2005. À la fin de cette période, une porte vers la charpente métallique s'est ouverte à moi auprès de l'entreprise CMF (Varades). J'ai intégré cette société qui m'a transmis les connaissances de la charpente métallique sur le logiciel Solidworks puis à ma demande sur TEKLA structure. Aujourd'hui je suis en poste de dessinateur, charpente, couverture, bardage, serrurerie et mur-rideau acier sur TEKLA et AUTOCAD chez BRIAND Construction Métallique.

À ce jour, mon gout pour l'apprentissage de nouvelles compétences ainsi qu'un tempérament de forte implication personnelle en terme de développement interne sont des critères qui composent ma personnalité. De plus, ma préférence pour le développement m'oriente vers une recherche constante de solutions techniques sur le logiciel TEKLA Structure. Cela, bien sûr, dans l'objectif d'améliorer la productivité du bureau d'études, et aussi pour apporter des solutions claires et précises pour la production ainsi que la pose. Enfin, la communication et la bonne humeur est pour moi est un élément essentiel pour permettre de mener à bien chaque réalisation.

Aujourd'hui mes compétences s'accroissent et se confirment de jour en jour.

Mon métier me plaît et l'optimiser encore plus.



Mes compétences :

Developpeur du logiciel TEKLA pour l'entreprise

Réactivité

Sens de l'initiative

Service client