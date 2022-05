Mickael KOUBI

Je suis actuellement un collaborateur actif au sein du réseau SAD’S group dans lequel j’assume avec plaisir les missions qui me sont confiées. La diversité des activités des 22 sociétés du groupe, à savoir l’intérim, la formation, et le bâtiment, permet une polyvalence dans mes fonctions et m’apporte une complémentarité métier. l'entité PERFORMANCE + pour laquelle je m'investie, est une agence de travail temporaire tous corps d'états spécialisé dans le détachement de personnels et ce dans toute la France, nous mettons à dispositions pour nos clients des compagnons qualifiés et autonomes .



Mes compétences :

rapidité

Dynamisme

sérieux