Francois TOQUER

Actuellement élève ingénieur à l'ISEN Brest, une école spécialisée dans l'informatique, l'électronique et le numérique, je suis en 2ème année de cycle Ingénieur.



Intéressé par l'informatique depuis très jeune et motivé par tout ce qui touche à la sécurité informatique et aux réseaux, je suis également attiré par tout ce qui a trait à la conception ou au développement en général. Rigoureux et impliqué, je cherche à approfondir mes connaissances dans tout ce qui touche de près ou de loin aux réseaux informatiques et au "pentesting".



Je suis actuellement à la recherche d'un stage pour l'été 2016 et d'un contrat de professionnalisation pour l'année 2016-2017.



Mes compétences :

Windows

Javascript

Scilab

HBase

Cisco

MongoDB

C

Python

MariaDB

HTML 5

CSS 3

PHP

UML

Apache

C++

Java

Cassandra

Elasticsearch

Matlab

JQuery

TCP/IP

SQL

Bash

Linux

Administration réseaux

Sécurité informatique

Cisco Certified Network Associate

Node.js