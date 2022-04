François TORA

Presque 5 ans dans le réseau commercial, suivis de ces 18 dernières années passées à tout mettre en oeuvre afin d'assurer la sécurité de mes collègues et la Logistique de la Caisse Régionale.



Je souhaite vivement mettre à profit tout cela pour de nouveaux challenges et la reconnaissance de mes compétences.



Il est vrai que l'on ne gère pas le domaine de la sécurité par hasard. Outre la personnalité, c'est souvent un métier qui finalement devient une passion.



La gestion de la Logistique Courrier, Archivage, numérisation, cuisine, du parc auto.... est un plus en matière d'enrichissement personnel et d’élargissement de mon champ de compétences, tout comme l’encadrement de mes équipes.



Je pense être connu de l'ensemble des collègues du CA NDF et de mes collaborateurs, comme étant une personne de confiance sur laquelle on a toujours pu compter en toutes circonstances, jusqu'à aujourd'hui.



Mes compétences :

Sécurité

Sécurité au travail

Management

Accueil

Autonomie

Créativité

Adaptabilité

Réactivité

Sens de l'initiative

Animations de formation

Méthodologie

Rigueur