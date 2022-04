François TOUZALIN

20 années d'expérience en infrastructure informatique et gestion de projets.



7 années d'expérience en Plan de Reprise d'Activité

7 tests PRA organisés et pilotés



Après 12 années chez Lexmark comme Administrateur Windows, Solaris puis comme chef de projets et responsable technique PRA, j'ai passé 4 ans et demi chez Atos Origin en tant que chef de projets avec des missions variées :

- Gestion de parc et de salles,

- Administration de BladeCenters IBM

- Plan de Reprise d'Activé.

- Gestion des mises en production



Ces dernières années, J'ai changé d'entreprise et d'activité en prenant la responsabilité du support chez Inetd Consulting. Cette expérience de 3 ans m'a permis d'enrichir mes connaissances dans les domaines de la sauvegarde, du stockage et de la virtualisation.



Mon objectif est de développer des compétences complémentaires en suivant le fil conducteur du PRA et de la mise en oeuvre d'infrastructures.



Je m'intéresse également à la CMDB qui est un élément essentiel de la maitrise des infrastructures informatique et du pilotage des services.



Je suis en poste chez CGI depuis 2 ans, en mission dans une Mutuelle Niortaise où je gère un projet de renouvellement d'infrastructure de stockage et un projet PRA.



Mes compétences :

Virtualisation

Informatique

PCA

VMware

Tivoli Storage Manager

SQL

Storage Area Network

Linux

Sun Solaris

JDEdwards Suite

IBM Hardware

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows

Microsoft Project

Lotus Notes/Domino

IBM Hardware > IBM BladeCenter

Active Directory

UNIX

Oracle

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft SQL Server

Linux Red Hat

Compaq/Digital Hardware

AIX UNIX

manage a project team

WINS

Visual Basic

VTL Quantum DXi

Tivoli/TME

TCP/IP

Sybase

Serveurs HP

SUN Hardware

SAN

Peregrine AssetCenter

Pascal

Oracle 8

MySQL

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Access

Merise Methodology

Linux Debian

LDAP

LAN/WAN > WAN

JDEdwards ERP

ITIL

IBM OS/2