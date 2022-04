François TRAMA

2014 à ce jour : Business Development Manager

En charge des Ventes, du Marketing et du Service Clients de l'Activité Power Rail Transport Vehicule



2011 à ce 2013 : Business Development Manager

En charge des Ventes, du Marketing et du Service Clients de l'Activité des Sectionneurs de Puissance



2007 : Mersen

Chef de produits marketing

Acheteur de produits de négoce

Chef de projet informatique (JD Edwards)



2005 : Mersen

Responsable du service client ADV, ADVE de 16 personnes chez Ferraz Shawmut dans le secteur de l'électricité industrielle à Lyon



2004 : Mersen

Responsable logistique

management d'une équipe de 40 collaborateurs

-service planning

-plate-forme logistique

-magasins



2000 / 2004 : Mersen

Chef de produits international (80 M€ - 50 000 références)

-Edition du Plan à Moyen Terme (vie et développements produits) et participation au budget

-Management d’un assistant Chef de Produits

-Réalisation d’études marketing, de cahiers des charges produits/systèmes et d’accords avec des partenaires (négoce/labellisation)

-Rationalisation de l’offre produits et du tarif

-Edition et suivi de catalogues + notices

-Lancement d’une nouvelle gamme de produits et gestion de projets de développement

-Mise en place d’outils d’aide à la vente et de formation

-Veille concurrentielle



1996 / 2000 : Goossens Beauvais, groupe Van Genechten

(Transformation de cartons plats et fabricant de machines) -

Responsable marketing et ventes export (20 M€)

-Participation au Plan à Moyen Terme (vie des produits, développements produits)

-Animation de la force de vente du groupe

-Suivi et développement des ventes auprès de sociétés sous licence et de clients à l’export en Europe, en Asie et en Océanie

-Réalisation d’études marketing et de cahiers des charges

-Lancement d’une nouvelle gamme de machines

-Mise en place d’outils d’aide à la vente et de formation

-Responsable de l’organisation d’un salon mondial à Munich

-Responsable du développement packaging et des brevets

-Responsable de la communication externe et du plan de communication

-Veille concurrentielle



1994 / 1996 : Arnould, groupe Legrand

(Fabricant de conduits plastiques destinés au marché de la distribution de matériels électriques de second oeuvre)

Chef de produits international (15 M€ - 200 réf – 2 catalogues + tarif + notices)

-Edition du Plan à Moyen Terme (vie des produits, développements produits)

-Réalisation d’études marketing, de développement et lancement de nouveaux produits et services en France, en Europe et en Asie

-Soutien aux équipes de vente : réalisation d’outils d’aide à la vente, de modules de formation et de catalogues

-Veille concurrentielle



1992 / 1993 : Hager

(Fabricant de matériels électriques de second oeuvre)

Commercial

-Animation d’un réseau de distribution de matériels électriques

-Visites des entreprises d’installations électriques et prescription auprès des bureaux d’études sur les deux savoie.



Mes compétences :

Electricité

Ventes

Marketing

Industrie